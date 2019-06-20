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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2267226822692270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:17

Вкладчик1234

ну они же свиней а не оленей обрезали ... свини ленивые, по банкоматам не ходють, да и волошин же не спит ... нал его наверное будет еще больше возбуждать
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:19

Так если анти-р2р банХи и спотворюють чужие р2р, то они хотя бы предлагают альтернативный дешёвый (макс 3грн/платежка) анлим СЭП на выход.
А шо предлагает заигравшийся пумба? Мудохаться в его родном р2р шобы как-то вывести свои 100К с депо или сделать в лучшем случае 5 подходов к АТМ... а то и 25 если сотками заряжена железяка :mrgreen:
Или пумба теперь ориентируется на вкладчика с 10К?
Зачем ото городить оте ИБ, если лимиты никакие на вывод или обложены странными комисс?
Пумба, вы меня теряете. Я люблю динамичное перемещение своих денеХ без границ в любое время дня и ночи, а с таким вашим отношением я к вам просто не заглянууу, а не то шо еще и подумаю разместиться :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:22

clientage

это бы не решило проблему свиней
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:24

я про депозитчиков, а свини полюбэ ̶г̶р̶я̶з̶ю̶к̶у̶ цимес найдут :)
у меня одноразовые перчатки и оксолиновая мазь еще со времен Фидота и Михи остались
Хай пумба инкассацию АТМ заказывает теперь чаще 8)
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clientage
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:32

  clientage написав:Причем нуна организовать флешмоб и типа по Вт. выносит Киев, по Ср. -- Харьков, по Чт. - Днепр 8) Снимать не меньше 50К/дн

Чому по черзі? Це дасть ворогу простір для маневру - краще усюди одночасно зі заявами і обліком на позабалансовому, коли гроші у касі закінчаться. З іншого боку, згадую, як вони активно парили страховки і жодні звернення нікуди не допомагали - боли готові втратити клієнта зі кілька гривень. Не схоже, що ПУМБа сильно змінився з тих часів.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:37

Re: ПУМБ

еще хотят чтоб развивались безналичный расчеты.

Если государственные и банковские господа хотят, чтоб было меньше нала, так нужно чтоб всякие СЭПы и П2П делались везде условно бесплатными :D , и с разумными ограничениями.

А то приходится постоянно на стреме быть, - не прикрутили ли с какой-то стороны какой-нибудь комис или не ущипнет ли финшмон при очередном переводе. :!:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 21:39

и шо за таблички?
по депозиткам тоже?
v57
 
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