RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2268226922702271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:03

Re: ПУМБ

  clientage написав:Мудохаться в его родном р2р шобы как-то вывести свои 100К с депо

А какие лимиты у родного п2п?
25*3*1 карта на вход и 15*3 на выход? Поднимаются?
Bosstone
 
Повідомлень: 1076
З нами з: 21.04.10
Подякував: 566 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:05

Re: ПУМБ

Bosstone написав:А какие лимиты у родного п2п? 25*3 на вход и 15*3 на выход? Поднимаются?

На вход, по-моему, операций 10
qwe_ua
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:06

  qwe_ua написав:
clientage написав:ну как мона облагать комисс услуги сторонего сервиса, да и на заградтариф это не похоже.

Ага, за свой счёт комиссии МПС оплатить :) когда клиент в условную моню перетекает :D

Які це комісії має платити емітент? Умовний моня спонсорує пікнічок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3312
З нами з: 18.08.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:08

Re: ПУМБ

klug написав:Які це комісії має платити емітент? Умовний моня спонсорує пікнічок.

Сорри, тарифов не знаю. Если нет, то автор по своему прав.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1682
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2268226922702271
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rudnitep, wolt450 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12630)
21.06.2019 00:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.