А какие лимиты у родного п2п?
25*3*1 карта на вход и 15*3 на выход? Поднимаются?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:03
Re: ПУМБ
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:05
Re: ПУМБ
На вход, по-моему, операций 10
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:06
Які це комісії має платити емітент? Умовний моня спонсорує пікнічок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:08
Re: ПУМБ
Сорри, тарифов не знаю. Если нет, то автор по своему прав.
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