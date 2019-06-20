А какие лимиты у родного п2п?
25*3*1 карта на вход и 15*3 на выход? Поднимаются?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:03
Re: ПУМБ
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:05
Re: ПУМБ
На вход, по-моему, операций 10
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:06
Які це комісії має платити емітент? Умовний моня спонсорує пікнічок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 20 чер, 2019 23:08
Re: ПУМБ
Сорри, тарифов не знаю. Если нет, то автор по своему прав.
Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:22
В чем прелесть даного куска пластика? По тарифам - обыкновенная карта. ПУМБ не похож на банку, которая держит тарифы постоянными, даже вот смена всех карт на новую говорит о том же.
Вестись на рекламу, заводить еще одну - может у кого-то азарт в этом .
Что есть в ПУМБе особенного, кроме особенно чувствительного мониторинга?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:25
Re: ПУМБ
Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:28
А мож для любителей б/н Коко в этом плане получше будет, даже с маленькой потерей в %% на остаток?
Был седня в отделении к 9:30, карту перевыпущенную забирал. Очередь на 30мин, 5 клиентов, 2 менагера Надеюсь, шо сл. раз побываю там годика через 2
... делайте хоть что-нибудь!
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