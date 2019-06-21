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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2268226922702271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:03

Re: ПУМБ

  clientage написав:Мудохаться в его родном р2р шобы как-то вывести свои 100К с депо

А какие лимиты у родного п2п?
25*3*1 карта на вход и 15*3 на выход? Поднимаются?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 22:05

Re: ПУМБ

Bosstone написав:А какие лимиты у родного п2п? 25*3 на вход и 15*3 на выход? Поднимаются?

На вход, по-моему, операций 10
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:06

  qwe_ua написав:
clientage написав:ну как мона облагать комисс услуги сторонего сервиса, да и на заградтариф это не похоже.

Ага, за свой счёт комиссии МПС оплатить :) когда клиент в условную моню перетекает :D

Які це комісії має платити емітент? Умовний моня спонсорує пікнічок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2019 23:08

Re: ПУМБ

klug написав:Які це комісії має платити емітент? Умовний моня спонсорує пікнічок.

Сорри, тарифов не знаю. Если нет, то автор по своему прав.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:22

  Flamingo написав:Наверное правильная ссылка такая https://retail.pumb.ua/ru/card_bank/vsekarta

В чем прелесть даного куска пластика? По тарифам - обыкновенная карта. ПУМБ не похож на банку, которая держит тарифы постоянными, даже вот смена всех карт на новую говорит о том же.
Вестись на рекламу, заводить еще одну - может у кого-то азарт в этом :).

Что есть в ПУМБе особенного, кроме особенно чувствительного мониторинга?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:25

Re: ПУМБ

  Son of Sun написав:Что есть в ПУМБе особенного, кроме особенно чувствительного мониторинга?

Хорош вклад "Вильный", но лично мне он удобен именно в паре с нынешней картой в пакете "Депозитный". У всеКАРТА - условия хуже.
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:28

  Flamingo написав:
  Son of Sun написав:Что есть в ПУМБе особенного, кроме особенно чувствительного мониторинга?

Хорош вклад "Вильный", но лично мне он удобен именно в паре с нынешней картой в пакете "Депозитный". У всеКАРТА - условия хуже.

А мож для любителей б/н Коко в этом плане получше будет, даже с маленькой потерей в %% на остаток? 8)

Был седня в отделении к 9:30, карту перевыпущенную забирал. Очередь на 30мин, 5 клиентов, 2 менагера :shock: Надеюсь, шо сл. раз побываю там годика через 2
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:15

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  Son of Sun написав:Что есть в ПУМБе особенного, кроме особенно чувствительного мониторинга?

Хорош вклад "Вильный", но лично мне он удобен именно в паре с нынешней картой в пакете "Депозитный". У всеКАРТА - условия хуже.

А мож для любителей б/н Коко в этом плане получше будет, даже с маленькой потерей в %% на остаток? 8)

Был седня в отделении к 9:30, карту перевыпущенную забирал. Очередь на 30мин, 5 клиентов, 2 менагера :shock: Надеюсь, шо сл. раз побываю там годика через 2

Тася 11% , п2п и входящий и исходящий свободный
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 14:31

  curiousobro написав:Тася 11% , п2п и входящий и исходящий свободный

Исходящий без комиссии до конца месяца, потом только чужим п2п сервисом
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 15:21

  Bosstone написав:
  curiousobro написав:Тася 11% , п2п и входящий и исходящий свободный

Исходящий без комиссии до конца месяца, потом только чужим п2п сервисом

Насколько было разъяснение - это будет только между нетасиными картами.
С тасиных и на тасины - без изменений. Для прува ждём-с 1го числа
curiousobro
 
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