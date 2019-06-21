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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 чер, 2019 22:03
clientage написав:
Мудохаться в его родном р2р шобы как-то вывести свои 100К с депо
А какие лимиты у родного п2п?
25*3*1 карта на вход и 15*3 на выход? Поднимаются?
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Bosstone
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Додано: Чет 20 чер, 2019 22:05
Bosstone написав:А какие лимиты у родного п2п? 25*3 на вход и 15*3 на выход? Поднимаются?
На вход, по-моему, операций 10
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qwe_ua
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Додано: Чет 20 чер, 2019 23:06
qwe_ua написав:
clientage написав:ну как мона облагать комисс услуги сторонего сервиса, да и на заградтариф это не похоже.
Ага, за свой счёт комиссии МПС оплатить
когда клиент в условную моню перетекает
Які це комісії має платити емітент? Умовний моня спонсорує пікнічок.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 20 чер, 2019 23:08
klug написав:Які це комісії має платити емітент? Умовний моня спонсорує пікнічок.
Сорри, тарифов не знаю. Если нет, то автор по своему прав.
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qwe_ua
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 10:22
В чем прелесть даного куска пластика? По тарифам - обыкновенная карта. ПУМБ не похож на банку, которая держит тарифы постоянными, даже вот смена всех карт на новую говорит о том же.
Вестись на рекламу, заводить еще одну - может у кого-то азарт в этом
.
Что есть в ПУМБе особенного, кроме особенно чувствительного мониторинга?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
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Son of Sun
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:25
Son of Sun написав:
Что есть в ПУМБе особенного, кроме особенно чувствительного мониторинга?
Хорош вклад "Вильный", но лично мне он удобен именно в паре с нынешней картой в пакете "Депозитный". У всеКАРТА - условия хуже.
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Flamingo
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:28
Flamingo написав: Son of Sun написав:
Что есть в ПУМБе особенного, кроме особенно чувствительного мониторинга?
Хорош вклад "Вильный", но лично мне он удобен именно в паре с нынешней картой в пакете "Депозитный". У всеКАРТА - условия хуже.
А мож для любителей б/н Коко в этом плане получше будет, даже с маленькой потерей в %% на остаток?
Был седня в отделении к 9:30, карту перевыпущенную забирал. Очередь на 30мин, 5 клиентов, 2 менагера
Надеюсь, шо сл. раз побываю там годика через 2
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 22 чер, 2019 14:15
clientage написав: Flamingo написав: Son of Sun написав:
Что есть в ПУМБе особенного, кроме особенно чувствительного мониторинга?
Хорош вклад "Вильный", но лично мне он удобен именно в паре с нынешней картой в пакете "Депозитный". У всеКАРТА - условия хуже.
А мож для любителей б/н Коко в этом плане получше будет, даже с маленькой потерей в %% на остаток?
Был седня в отделении к 9:30, карту перевыпущенную забирал. Очередь на 30мин, 5 клиентов, 2 менагера
Надеюсь, шо сл. раз побываю там годика через 2
Тася 11% , п2п и входящий и исходящий свободный
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curiousobro
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Додано: Суб 22 чер, 2019 14:31
curiousobro написав:
Тася 11% , п2п и входящий и исходящий свободный
Исходящий без комиссии до конца месяца, потом только чужим п2п сервисом
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Bosstone
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Додано: Суб 22 чер, 2019 15:21
Bosstone написав: curiousobro написав:
Тася 11% , п2п и входящий и исходящий свободный
Исходящий без комиссии до конца месяца, потом только чужим п2п сервисом
Насколько было разъяснение - это будет только между нетасиными картами.
С тасиных и на тасины - без изменений. Для прува ждём-с 1го числа
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curiousobro
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