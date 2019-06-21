curiousobro написав:
Насколько было разъяснение - это будет только между нетасиными картами.
С тасиных и на тасины - без изменений. Для прува ждём-с 1го числа
Да уж, без разъяснений было не ясно.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 16:24
Да уж, без разъяснений было не ясно.
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:45
а шо собственно меняется в пумбе? тариф "депозитный" вроде остался. смс бесплаты. снятие денег без платы. и депозит на 12% шо ещё нужно от карты?
З.ы.
вчера пополнял "депозитку" в ИБ с карты другого банка.
проводку вчера так и не заметил.
сегодня зашёл в ИБ проводка была вчерашним днём.
кинул деньгу на депозит "свободный" (проводка сегодняшним днём).
они шо как приват %%% за воскресенье насчитают?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:33
В депозитному з 12.07 п2п на сторонніх сервісах 0,5%, через Тумбонлайн - 0,5% + 5 грн.
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