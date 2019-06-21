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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2269227022712272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:24

  curiousobro написав:
  Bosstone написав:
  curiousobro написав:Тася 11% , п2п и входящий и исходящий свободный

Исходящий без комиссии до конца месяца, потом только чужим п2п сервисом

Насколько было разъяснение - это будет только между нетасиными картами.
С тасиных и на тасины - без изменений. Для прува ждём-с 1го числа

Да уж, без разъяснений было не ясно.Зображення
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:45

а шо собственно меняется в пумбе? тариф "депозитный" вроде остался. смс бесплаты. снятие денег без платы. и депозит на 12% шо ещё нужно от карты?

З.ы.
вчера пополнял "депозитку" в ИБ с карты другого банка.
проводку вчера так и не заметил.
сегодня зашёл в ИБ проводка была вчерашним днём.
кинул деньгу на депозит "свободный" (проводка сегодняшним днём).
они шо как приват %%% за воскресенье насчитают?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:33

  uaprofi написав:а шо собственно меняется в пумбе? тариф "депозитный" вроде остался. смс бесплаты. снятие денег без платы. и депозит на 12% шо ещё нужно от карты?

З.ы.
вчера пополнял "депозитку" в ИБ с карты другого банка.
проводку вчера так и не заметил.
сегодня зашёл в ИБ проводка была вчерашним днём.
кинул деньгу на депозит "свободный" (проводка сегодняшним днём).
они шо как приват %%% за воскресенье насчитают?


В депозитному з 12.07 п2п на сторонніх сервісах 0,5%, через Тумбонлайн - 0,5% + 5 грн.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:54

  Кочевник написав:
  uaprofi написав:а шо собственно меняется в пумбе? тариф "депозитный" вроде остался. смс бесплаты. снятие денег без платы. и депозит на 12% шо ещё нужно от карты?

З.ы.
вчера пополнял "депозитку" в ИБ с карты другого банка.
проводку вчера так и не заметил.
сегодня зашёл в ИБ проводка была вчерашним днём.
кинул деньгу на депозит "свободный" (проводка сегодняшним днём).
они шо как приват %%% за воскресенье насчитают?


В депозитному з 12.07 п2п на сторонніх сервісах 0,5%, через Тумбонлайн - 0,5% + 5 грн.

Затрахали тупые маркетологи. Приват, ТАС, теперь ПУМБ. Вместо бесплатного для них п2п чужого сервиса, вынуждают опять уйти в нал.
Будем снимать в банкоматах, раз им это "дешевле".
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:01

  Кочевник написав:В депозитному з 12.07 п2п на сторонніх сервісах 0,5%, через Тумбонлайн - 0,5% + 5 грн.


вчера попополнял правда не через "Тумбонлайн", а через пумбонлайн - комиссии вроде как не было.
или это на выход?
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:03

Re: ПУМБ

  uaprofi написав:на выход
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:04

  Фантом написав:Будем снимать в банкоматах, раз им это "дешевле".


кстати юнекс у них входит для бесплатного снятия - он вроде как в "радиусе" состоит, но его банкомёты почему то на сайте не отображает
ТАСя (UAH 17,75%) Алла(USD 6%), cib(EUR 4%) КО-КО&Сима
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 19:16

  uaprofi написав:
  Кочевник написав:В депозитному з 12.07 п2п на сторонніх сервісах 0,5%, через Тумбонлайн - 0,5% + 5 грн.


вчера попополнял правда не через "Тумбонлайн", а через пумбонлайн - комиссии вроде как не было.
или это на выход?

Так ще не було 12.07, 12 липня себто.
Кочевник
 
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