а шо собственно меняется в пумбе? тариф "депозитный" вроде остался. смс бесплаты. снятие денег без платы. и депозит на 12% шо ещё нужно от карты?
З.ы. вчера пополнял "депозитку" в ИБ с карты другого банка. проводку вчера так и не заметил. сегодня зашёл в ИБ проводка была вчерашним днём. кинул деньгу на депозит "свободный" (проводка сегодняшним днём). они шо как приват %%% за воскресенье насчитают?
uaprofi написав:а шо собственно меняется в пумбе? тариф "депозитный" вроде остался. смс бесплаты. снятие денег без платы. и депозит на 12% шо ещё нужно от карты?
З.ы. вчера пополнял "депозитку" в ИБ с карты другого банка. проводку вчера так и не заметил. сегодня зашёл в ИБ проводка была вчерашним днём. кинул деньгу на депозит "свободный" (проводка сегодняшним днём). они шо как приват %%% за воскресенье насчитают?
В депозитному з 12.07 п2п на сторонніх сервісах 0,5%, через Тумбонлайн - 0,5% + 5 грн.
uaprofi написав:а шо собственно меняется в пумбе? тариф "депозитный" вроде остался. смс бесплаты. снятие денег без платы. и депозит на 12% шо ещё нужно от карты?
З.ы. вчера пополнял "депозитку" в ИБ с карты другого банка. проводку вчера так и не заметил. сегодня зашёл в ИБ проводка была вчерашним днём. кинул деньгу на депозит "свободный" (проводка сегодняшним днём). они шо как приват %%% за воскресенье насчитают?
В депозитному з 12.07 п2п на сторонніх сервісах 0,5%, через Тумбонлайн - 0,5% + 5 грн.
Затрахали тупые маркетологи. Приват, ТАС, теперь ПУМБ. Вместо бесплатного для них п2п чужого сервиса, вынуждают опять уйти в нал. Будем снимать в банкоматах, раз им это "дешевле".
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.