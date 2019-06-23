Саме так...буде дві комісії з 12 липня через Комсу...комісія ПУМби і комісія Комси.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:34
Саме так...буде дві комісії з 12 липня через Комсу...комісія ПУМби і комісія Комси.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:45
Це про всеКарту? Видається лише в відділеннях.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:49
да сглупил, там же карта меняется, с наворотами, не магнитка безымяка
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:03
Re: ПУМБ
Согласно тарифов, выход с всекарты на третьи банки через ИБ без комиссии.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:05
Якщо вихід П2П через чужі агрегатори комісія 0,5%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:08
Re: ПУМБ
Так не ходите через чужие
Додано: Пон 24 чер, 2019 14:10
Ок. Не буду.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
|