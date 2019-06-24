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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2270227122722273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:34

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:
  uaprofi написав:на выход
Так выход через ИБ без комиссии :)

Комиссия на чужих площадках.

Саме так...буде дві комісії з 12 липня через Комсу...комісія ПУМби і комісія Комси.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:43

удаленно поменять депозитный на этот новый возможно?
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:45

  v57 написав:удаленно поменять депозитный на этот новый возможно?

Це про всеКарту? Видається лише в відділеннях.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:49

да сглупил, там же карта меняется, с наворотами, не магнитка безымяка :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:03

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:Саме так...буде дві комісії з 12 липня через Комсу...комісія ПУМби і комісія Комси.

Согласно тарифов, выход с всекарты на третьи банки через ИБ без комиссии.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:05

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:Саме так...буде дві комісії з 12 липня через Комсу...комісія ПУМби і комісія Комси.

Согласно тарифов, выход с всекарты на третьи банки через ИБ без комиссии.

Якщо вихід П2П через чужі агрегатори комісія 0,5%.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:08

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:Якщо вихід П2П через чужі агрегатори комісія 0,5%.
Так не ходите через чужие :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:10

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:Якщо вихід П2П через чужі агрегатори комісія 0,5%.
Так не ходите через чужие :)

Ок. Не буду. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 23:29

  Bosstone написав:
  Кочевник написав:Це виходить, що й по депозитній з 15.07 вихід через сторонні сервіси 0,5% комісії...
Це зрада.

з 12.07.2019 р.
Тарифы на обслуживание физических лиц (редакция, действующая с 12.07.2019 г.)


Там же:

2.4. Розрахунково-касове обслуговування
Поповнення поточного рахунку з використанням БПК
-власником рахунку або третьою особою (повіреним) з метою погашення кредитної заборгованності, для рахунків у національній валюті
- 1% від суми платежу але не менше 10 гривень, якщо вноситься сума до 5000,00 (п’яти тисяч) гривен

Привет кредитчикам от банка татарина 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 23:50

Re: ПУМБ

EKO написав:Привет кредитчикам от банка татарина 8)

Сходите в пткс...
qwe_ua
 
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