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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 08:29
EKO написав:
Там же:2.4. Розрахунково-касове обслуговування
Поповнення поточного рахунку з використанням БПК
-власником рахунку або третьою особою (повіреним) з метою погашення кредитної заборгованності, для рахунків у національній валюті
- 1% від суми платежу але не менше 10 гривень, якщо вноситься сума до 5000,00 (п’яти тисяч) гривен
Привет кредитчикам от банка татарина
Ну это уже давно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:11
А подскажите, как дешевле всего перевести с карты ПУМБ на приват или моно?
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barborys
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:17
Зняти готівку і запхати в тумбу.
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Кочевник
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:18
Такой вариант не подходит
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barborys
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:21
barborys написав:Такой вариант не подходит
В старых пакетах пополнить картой через приват или моно, в новом пополнить карту через ИБ ПУМБ.
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qwe_ua
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Додано: Вів 25 чер, 2019 09:33
Спасибо!
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barborys
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Додано: Вів 25 чер, 2019 22:07
Фантом написав:
Ну это уже давно.
Ааа, не знал. С кредитами и кредитками здесь не промышлял никогда.
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EKO
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