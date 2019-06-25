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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 08:29

  EKO написав:
  Bosstone написав:
  Кочевник написав:Це виходить, що й по депозитній з 15.07 вихід через сторонні сервіси 0,5% комісії...
Це зрада.

з 12.07.2019 р.
Тарифы на обслуживание физических лиц (редакция, действующая с 12.07.2019 г.)


Там же:

2.4. Розрахунково-касове обслуговування
Поповнення поточного рахунку з використанням БПК
-власником рахунку або третьою особою (повіреним) з метою погашення кредитної заборгованності, для рахунків у національній валюті
- 1% від суми платежу але не менше 10 гривень, якщо вноситься сума до 5000,00 (п’яти тисяч) гривен

Привет кредитчикам от банка татарина 8)


Ну это уже давно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:11

А подскажите, как дешевле всего перевести с карты ПУМБ на приват или моно?
barborys
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:17

Re: ПУМБ

Зняти готівку і запхати в тумбу.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:18

Такой вариант не подходит
barborys
 
Повідомлень: 99
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Подякував: 123 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:21

Re: ПУМБ

barborys написав:Такой вариант не подходит
В старых пакетах пополнить картой через приват или моно, в новом пополнить карту через ИБ ПУМБ.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 09:33

Спасибо!
barborys
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:07

Re: ПУМБ

  Фантом написав:Ну это уже давно.

Ааа, не знал. С кредитами и кредитками здесь не промышлял никогда.
EKO
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