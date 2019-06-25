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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:31
VanKiss написав:
Невозможно зайти в старые версии ПУМБ онлайн,требует обновиться! Зачем,меня и старая устраивала.
Ще стара жива...куди йти?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:33
Квесторе_поверніться написав: VanKiss написав:
Невозможно зайти в старые версии ПУМБ онлайн,требует обновиться! Зачем,меня и старая устраивала.
Ще стара жива...куди йти?
Тобто у вас не вимагає оновлення додатку?
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VanKiss
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:36
VanKiss написав: Квесторе_поверніться написав:
Ще стара жива...куди йти?
Тобто у вас не вимагає оновлення додатку?
Какого из 4х?
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qwe_ua
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Додано: Сер 26 чер, 2019 14:19
Краще нехай усі додатки працюють, раптом в когось ще четвертий Андрюха, може йому із ним комфортно...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:09
Не работает ПУМБ-онлайн. После обновления тоже не окрывается. И скомпьютера не работает (((
У матросов нет стоп-лоссов
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Tegularius
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:17
Tegularius написав:Не работает ПУМБ-онлайн. После обновления тоже не окрывается. И скомпьютера не работает (((
У меня открывается страница логина, мобильное тоже работает
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qwe_ua
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:27
а удобно кидать на чужие! (бета андроид)
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v57
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