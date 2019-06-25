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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:31

  VanKiss написав:Невозможно зайти в старые версии ПУМБ онлайн,требует обновиться! Зачем,меня и старая устраивала.

Ще стара жива...куди йти?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:33

  Квесторе_поверніться написав:
  VanKiss написав:Невозможно зайти в старые версии ПУМБ онлайн,требует обновиться! Зачем,меня и старая устраивала.

Ще стара жива...куди йти?

Тобто у вас не вимагає оновлення додатку?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:36

Re: ПУМБ

VanKiss написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ще стара жива...куди йти?

Тобто у вас не вимагає оновлення додатку?

Какого из 4х?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 14:19

Re: ПУМБ

Краще нехай усі додатки працюють, раптом в когось ще четвертий Андрюха, може йому із ним комфортно...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:09

Re: ПУМБ

Не работает ПУМБ-онлайн. После обновления тоже не окрывается. И скомпьютера не работает (((
У матросов нет стоп-лоссов
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:17

Re: ПУМБ

Tegularius написав:Не работает ПУМБ-онлайн. После обновления тоже не окрывается. И скомпьютера не работает (((
У меня открывается страница логина, мобильное тоже работает
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:27

а удобно кидать на чужие! (бета андроид)
v57
 
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