Ще стара жива...куди йти?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:31
Ще стара жива...куди йти?
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:33
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:36
Re: ПУМБ
Додано: Сер 26 чер, 2019 14:19
Re: ПУМБ
Краще нехай усі додатки працюють, раптом в когось ще четвертий Андрюха, може йому із ним комфортно...
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Додано: Сер 26 чер, 2019 16:09
Re: ПУМБ
Не работает ПУМБ-онлайн. После обновления тоже не окрывается. И скомпьютера не работает (((
In HODL we trust
Додано: Сер 26 чер, 2019 16:17
Re: ПУМБ
У меня открывается страница логина, мобильное тоже работает
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:33
Додано: Сер 26 чер, 2019 20:58
Re: ПУМБ
А не в бете чем-то не так?
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:13
мне так
получил всека с нее без комиса мгновенно улетело на привязанную
до всека работало вход с привязанной, депозиты, гашение всеможу
моим скромным запросам соотв
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