|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:18
Bosstone написав: v57 написав:
а удобно кидать на чужие! (бета андроид)
можно подробнее? что за бета?
с серенькой иконкой
когда-то предложили потестить
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2151
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему