с серенькой иконкой
когда-то предложили потестить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:18
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:51
Здравствуйте, продукт «все КАРТА»- обслуживание карты бесплатное или "условно" бесплатное? Сколько карт можно оформит в рамках пакета? Это моментальная карта или нужно ждать пока выпустят?
Додано: Чет 27 чер, 2019 12:55
Re: ПУМБ
Мне предложили инстант сразу и именную потом.
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