RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2273227422752276

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:18

  Bosstone написав:
  v57 написав:а удобно кидать на чужие! (бета андроид)

можно подробнее? что за бета?


с серенькой иконкой
когда-то предложили потестить
v57
 
Повідомлень: 2155
З нами з: 14.03.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:51

Здравствуйте, продукт «все КАРТА»- обслуживание карты бесплатное или "условно" бесплатное? Сколько карт можно оформит в рамках пакета? Это моментальная карта или нужно ждать пока выпустят?
stigo
 
Повідомлень: 27
З нами з: 22.04.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 12:55

Re: ПУМБ

stigo написав:Здравствуйте, продукт «все КАРТА»- обслуживание карты бесплатное или "условно" бесплатное? Сколько карт можно оформит в рамках пакета? Это моментальная карта или нужно ждать пока выпустят?

Мне предложили инстант сразу и именную потом.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 15:33

  qwe_ua написав:
stigo написав:Здравствуйте, продукт «все КАРТА»- обслуживание карты бесплатное или "условно" бесплатное? Сколько карт можно оформит в рамках пакета? Это моментальная карта или нужно ждать пока выпустят?

Мне предложили инстант сразу и именную потом.

Причем, сказали, они могут быть разных мпс. Абонки нет.
Bosstone
 
Повідомлень: 1101
З нами з: 21.04.10
Подякував: 567 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:47

Re: ПУМБ

Подскажите, плиз. Упал сегодня депозит на карту. Пытаюсь перевести на Моно- 14999 прошло и все. Больше не выпускает Пумб. Лимиты подняты. Горячка твердит о 570дол в сутки. Так ли это?
lel
 
Повідомлень: 2204
З нами з: 10.12.13
Подякував: 923 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:48

Re: ПУМБ

Так
qwe_ua
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:05

  lel написав:Подскажите, плиз. Упал сегодня депозит на карту. Пытаюсь перевести на Моно- 14999 прошло и все. Больше не выпускает Пумб. Лимиты подняты. Горячка твердит о 570дол в сутки. Так ли это?

Угуу, потрошите АТМ, правда, они теперь часто у пумбы каменярами заряжены :(
Ото я и не размещаюсь кроме как на Вильном до 10К :(
Мона сделать кучу допок, для Сливок были кадато мнгновенки по 15грн/год. Потом мне перевыпустили их нашару на Платину :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28585
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2290 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:15

Re: ПУМБ

clientage написав:
  lel написав:Подскажите, плиз. Упал сегодня депозит на карту. Пытаюсь перевести на Моно- 14999 прошло и все. Больше не выпускает Пумб. Лимиты подняты. Горячка твердит о 570дол в сутки. Так ли это?

Угуу, потрошите АТМ, правда, они теперь часто у пумбы каменярами заряжены :(
Ото я и не размещаюсь кроме как на Вильном до 10К :(
Мона сделать кучу допок, для Сливок были кадато мнгновенки по 15грн/год. Потом мне перевыпустили их нашару на Платину :)
До ближайшего банкомата- 30км. Да и наличка не нужна. Завтра ещё переведу 15т.
lel
 
Повідомлень: 2204
З нами з: 10.12.13
Подякував: 923 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:27

Можно между родычами перевести нашару по внутрибанку
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28585
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2290 раз.
Подякували: 3305 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:36

Re: ПУМБ

lel написав:До ближайшего банкомата- 30км. Да и наличка не нужна. Завтра ещё переведу 15т.

По всекарте обещали выход в ИБ без комиссии. Но отделение, похоже, там где и банкомат :)

Зы: если карт несколько, то 570 на каждую.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1695
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2273227422752276
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8796)
28.06.2019 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.