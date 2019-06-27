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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:18
Bosstone написав: v57 написав:
а удобно кидать на чужие! (бета андроид)
можно подробнее? что за бета?
с серенькой иконкой
когда-то предложили потестить
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v57
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:51
Здравствуйте, продукт «все КАРТА»- обслуживание карты бесплатное или "условно" бесплатное? Сколько карт можно оформит в рамках пакета? Это моментальная карта или нужно ждать пока выпустят?
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stigo
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Додано: Чет 27 чер, 2019 12:55
stigo написав:Здравствуйте, продукт «все КАРТА»- обслуживание карты бесплатное или "условно" бесплатное? Сколько карт можно оформит в рамках пакета? Это моментальная карта или нужно ждать пока выпустят?
Мне предложили инстант сразу и именную потом.
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qwe_ua
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Додано: Чет 27 чер, 2019 15:33
qwe_ua написав:
stigo написав:Здравствуйте, продукт «все КАРТА»- обслуживание карты бесплатное или "условно" бесплатное? Сколько карт можно оформит в рамках пакета? Это моментальная карта или нужно ждать пока выпустят?
Мне предложили инстант сразу и именную потом.
Причем, сказали, они могут быть разных мпс. Абонки нет.
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Bosstone
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:47
Подскажите, плиз. Упал сегодня депозит на карту. Пытаюсь перевести на Моно- 14999 прошло и все. Больше не выпускает Пумб. Лимиты подняты. Горячка твердит о 570дол в сутки. Так ли это?
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lel
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:48
Так
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qwe_ua
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:05
lel написав:
Подскажите, плиз. Упал сегодня депозит на карту. Пытаюсь перевести на Моно- 14999 прошло и все. Больше не выпускает Пумб. Лимиты подняты. Горячка твердит о 570дол в сутки. Так ли это?
Угуу, потрошите АТМ, правда, они теперь часто у пумбы каменярами заряжены
Ото я и не размещаюсь кроме как на Вильном до 10К
Мона сделать кучу допок, для Сливок были кадато мнгновенки по 15грн/год. Потом мне перевыпустили их нашару на Платину
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:15
clientage написав: lel написав:
Подскажите, плиз. Упал сегодня депозит на карту. Пытаюсь перевести на Моно- 14999 прошло и все. Больше не выпускает Пумб. Лимиты подняты. Горячка твердит о 570дол в сутки. Так ли это?
Угуу, потрошите АТМ, правда, они теперь часто у пумбы каменярами заряжены
Ото я и не размещаюсь кроме как на Вильном до 10К
Мона сделать кучу допок, для Сливок были кадато мнгновенки по 15грн/год. Потом мне перевыпустили их нашару на Платину
До ближайшего банкомата- 30км. Да и наличка не нужна. Завтра ещё переведу 15т.
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lel
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:27
Можно между родычами перевести нашару по внутрибанку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:36
lel написав:До ближайшего банкомата- 30км. Да и наличка не нужна. Завтра ещё переведу 15т.
По всекарте обещали выход в ИБ без комиссии. Но отделение, похоже, там где и банкомат
Зы: если карт несколько, то 570 на каждую.
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qwe_ua
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