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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:59
И так приятно. Депо закончился в выходной день и сразу ( 570дол день) доступен. Честно говоря, не ожидал и не подготовился.
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lel
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:19
lel написав:
И так приятно. Депо закончился в выходной день и сразу ( 570дол день) доступен. Честно говоря, не ожидал и не подготовился.
Да, с этой точки зрения ПУМБа маладца - возвращает все вовремя. Ну а доступна по сути вся сумма - в банкомате то снять можно... Поэтому то что не пролазит в р2р - снимается в АТМ. Естественно если это не СКВ
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Flamingo
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:51
Flamingo написав: lel написав:
И так приятно. Депо закончился в выходной день и сразу ( 570дол день) доступен. Честно говоря, не ожидал и не подготовился.
Да, с этой точки зрения ПУМБа маладца - возвращает все вовремя. Ну а доступна по сути вся сумма - в банкомате то снять можно... Поэтому то что не пролазит в р2р - снимается в АТМ. Естественно если это не СКВ
Непонятна логика банка - перекрыть бесплатный для него безнальный канал, но оставить затратный для банка путь через банкомат (инкасация то сё)
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curiousobro
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Додано: Суб 29 чер, 2019 07:32
curiousobro написав: Flamingo написав: lel написав:
И так приятно. Депо закончился в выходной день и сразу ( 570дол день) доступен. Честно говоря, не ожидал и не подготовился.
Да, с этой точки зрения ПУМБа маладца - возвращает все вовремя. Ну а доступна по сути вся сумма - в банкомате то снять можно... Поэтому то что не пролазит в р2р - снимается в АТМ. Естественно если это не СКВ
Непонятна логика банка - перекрыть бесплатный для него безнальный канал, но оставить затратный для банка путь через банкомат (инкасация то сё)
Патамуша инкасация и так есть, вот если бы пришлось из-за нас расширить сеть АТМ (Радиус) вдвое, то може и задумались бы. А так, шо 100К везти на бронике, шо 200К -- хай щитають сами. Я просто сокращаю остатки на Вильном под разовый вынос, ну може выпущу пару допок.
ПУМБа, давай шаровой СЭП и инвалюту в АТМ!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:04
ПУМБ сьогодні п2п вже не випускає
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Кочевник
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:18
Кочевник написав:
ПУМБ сьогодні п2п вже не випускає
В смысле?
Сторонний?
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Bosstone
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:21
Так, на Аваль.
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