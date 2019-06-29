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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2275227622772278>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 11:59

Re: ПУМБ

И так приятно. Депо закончился в выходной день и сразу ( 570дол день) доступен. Честно говоря, не ожидал и не подготовился.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:19

  lel написав:И так приятно. Депо закончился в выходной день и сразу ( 570дол день) доступен. Честно говоря, не ожидал и не подготовился.

Да, с этой точки зрения ПУМБа маладца - возвращает все вовремя. Ну а доступна по сути вся сумма - в банкомате то снять можно... Поэтому то что не пролазит в р2р - снимается в АТМ. Естественно если это не СКВ
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 12:51

  Flamingo написав:
  lel написав:И так приятно. Депо закончился в выходной день и сразу ( 570дол день) доступен. Честно говоря, не ожидал и не подготовился.

Да, с этой точки зрения ПУМБа маладца - возвращает все вовремя. Ну а доступна по сути вся сумма - в банкомате то снять можно... Поэтому то что не пролазит в р2р - снимается в АТМ. Естественно если это не СКВ


Непонятна логика банка - перекрыть бесплатный для него безнальный канал, но оставить затратный для банка путь через банкомат (инкасация то сё)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:32

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:
  lel написав:И так приятно. Депо закончился в выходной день и сразу ( 570дол день) доступен. Честно говоря, не ожидал и не подготовился.

Да, с этой точки зрения ПУМБа маладца - возвращает все вовремя. Ну а доступна по сути вся сумма - в банкомате то снять можно... Поэтому то что не пролазит в р2р - снимается в АТМ. Естественно если это не СКВ


Непонятна логика банка - перекрыть бесплатный для него безнальный канал, но оставить затратный для банка путь через банкомат (инкасация то сё)

Патамуша инкасация и так есть, вот если бы пришлось из-за нас расширить сеть АТМ (Радиус) вдвое, то може и задумались бы. А так, шо 100К везти на бронике, шо 200К -- хай щитають сами. Я просто сокращаю остатки на Вильном под разовый вынос, ну може выпущу пару допок.

ПУМБа, давай шаровой СЭП и инвалюту в АТМ! :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:04

Re: ПУМБ

ПУМБ сьогодні п2п вже не випускає :(
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:18

  Кочевник написав:ПУМБ сьогодні п2п вже не випускає :(

В смысле?
Сторонний?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:21

Так, на Аваль.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:44

Re: ПУМБ

Кочевник написав:Так, на Аваль.
Что в смс приходит?
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:49

Re: ПУМБ

В смс приходить 3D і фсьо. Сервіс аваля - видає "Упс... Технічна помилка". Був змушений зсгасити борг з ОТП.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:51

Re: ПУМБ

Кочевник написав:В смс приходить 3D і фсьо. Сервіс аваля - видає "Упс... Технічна помилка". Був змушений зсгасити борг з ОТП.
Так какие вопросы к ПУМБ? :)
Если нет смс с отказом, то, скорее всего, вопросы к Аваль
qwe_ua
 
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