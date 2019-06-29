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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:56
Re: ПУМБ
Навіщо смс з відмовою? Коли ліміт на вихід в ПУМБа перевищений, також немає смс з відмовою. Чи також екваєр винен? При тому, що сервіс з карткою іншого банку успішно працює.
Додано: Нед 30 чер, 2019 10:07
Re: ПУМБ
Когда в третьих сервисах превышаешь лимит, попадаешь на безопасность и т.д. всегда есть смс. Без операции эквайер не узнает об этом. Бывает отказывает МПС, но и то смс приходит (бывает в 12 ночи кто ж это придумал).
Смс нет в сервисе ПУМБ, потому что проверить могут без операции.
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