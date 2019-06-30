RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2275227622772278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 09:56

Re: ПУМБ

Навіщо смс з відмовою? Коли ліміт на вихід в ПУМБа перевищений, також немає смс з відмовою. Чи також екваєр винен? При тому, що сервіс з карткою іншого банку успішно працює.
Кочевник
 
Повідомлень: 855
З нами з: 16.02.17
Подякував: 154 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 10:07

Re: ПУМБ

Кочевник написав:Навіщо смс з відмовою? Коли ліміт на вихід в ПУМБа перевищений, також немає смс з відмовою. Чи також екваєр винен? При тому, що сервіс з карткою іншого банку успішно працює.


Когда в третьих сервисах превышаешь лимит, попадаешь на безопасность и т.д. всегда есть смс. Без операции эквайер не узнает об этом. Бывает отказывает МПС, но и то смс приходит (бывает в 12 ночи :) кто ж это придумал).

Смс нет в сервисе ПУМБ, потому что проверить могут без операции.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1699
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:08

stigo
Обслуживание - бесплатно.
2 карты:
Зображення
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 19.07.11
Подякував: 783 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 09:42

PUMB скажите а почему вы не отвечаете на прямо поставленные вам вопросы? К примеру вот на это моё сообщение viewtopic.php?p=4689895#p4689895
От чего зависит выборочность ваших ответов?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 20.03.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:13

  Flamingo написав:PUMB скажите а почему вы не отвечаете на прямо поставленные вам вопросы? К примеру вот на это моё сообщение viewtopic.php?p=4689895#p4689895
От чего зависит выборочность ваших ответов?


добрый день. выборочности нету, из-за потока сообщений не заметили :( извините, уже исправляемся
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 19.07.11
Подякував: 783 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:23

  Кочевник написав:В смс приходить 3D і фсьо. Сервіс аваля - видає "Упс... Технічна помилка". Був змушений зсгасити борг з ОТП.


Вітаємо. Якшо питання актуальне - вкажіть, будь ласка, в особисті деталі операції та Ваш ІПН
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 19.07.11
Подякував: 783 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:27

  VanKiss написав:Невозможно зайти в старые версии ПУМБ онлайн,требует обновиться! Зачем,меня и старая устраивала.


банк полностью создал новое мобильное приложение, старые версии более не поддерживаются. в новой версии реализован новый функционал и возможности, приложение регулярно обновляется.
PUMB
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 19.07.11
Подякував: 783 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:28

  PUMB написав:
  Кочевник написав:В смс приходить 3D і фсьо. Сервіс аваля - видає "Упс... Технічна помилка". Був змушений зсгасити борг з ОТП.


Вітаємо. Якшо питання актуальне - вкажіть, будь ласка, в особисті деталі операції та Ваш ІПН

Вже не актуально, бо п2п з комісією не цікаво.
Кочевник
 
Повідомлень: 855
З нами з: 16.02.17
Подякував: 154 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:14

З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?
KVV
 
Повідомлень: 102
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2275227622772278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, vitaliy1111, Vorlon, wig, Искатель і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (898)
01.07.2019 15:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.