ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 30 чер, 2019 09:56
Навіщо смс з відмовою? Коли ліміт на вихід в ПУМБа перевищений, також немає смс з відмовою. Чи також екваєр винен? При тому, що сервіс з карткою іншого банку успішно працює.
Кочевник
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Додано: Нед 30 чер, 2019 10:07
Кочевник написав:Навіщо смс з відмовою? Коли ліміт на вихід в ПУМБа перевищений, також немає смс з відмовою. Чи також екваєр винен? При тому, що сервіс з карткою іншого банку успішно працює.
Когда в третьих сервисах превышаешь лимит, попадаешь на безопасность и т.д. всегда есть смс. Без операции эквайер не узнает об этом. Бывает отказывает МПС, но и то смс приходит (бывает в 12 ночи
кто ж это придумал).
Смс нет в сервисе ПУМБ, потому что проверить могут без операции.
qwe_ua
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:08
stigo
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2 карты:
PUMB
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Додано: Пон 01 лип, 2019 09:42
PUMB
скажите а почему вы не отвечаете на прямо поставленные вам вопросы? К примеру вот на это моё сообщение
viewtopic.php?p=4689895#p4689895
От чего зависит выборочность ваших ответов?
Flamingo
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:13
Flamingo написав: PUMB
скажите а почему вы не отвечаете на прямо поставленные вам вопросы? К примеру вот на это моё сообщение
viewtopic.php?p=4689895#p4689895
От чего зависит выборочность ваших ответов?
добрый день. выборочности нету, из-за потока сообщений не заметили
извините, уже исправляемся
PUMB
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:23
Кочевник написав:
В смс приходить 3D і фсьо. Сервіс аваля - видає "Упс... Технічна помилка". Був змушений зсгасити борг з ОТП.
Вітаємо. Якшо питання актуальне - вкажіть, будь ласка, в особисті деталі операції та Ваш ІПН
PUMB
Представник банку
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:27
VanKiss написав:
Невозможно зайти в старые версии ПУМБ онлайн,требует обновиться! Зачем,меня и старая устраивала.
банк полностью создал новое мобильное приложение, старые версии более не поддерживаются. в новой версии реализован новый функционал и возможности, приложение регулярно обновляется.
PUMB
Представник банку
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Додано: Пон 01 лип, 2019 13:28
PUMB написав: Кочевник написав:
В смс приходить 3D і фсьо. Сервіс аваля - видає "Упс... Технічна помилка". Був змушений зсгасити борг з ОТП.
Вітаємо. Якшо питання актуальне - вкажіть, будь ласка, в особисті деталі операції та Ваш ІПН
Вже не актуально, бо п2п з комісією не цікаво.
Кочевник
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:14
З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?
KVV
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