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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:17
PUMB написав: KVV написав:
З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?
З В+
- що Ви маєте на увазі?
С карты банка Глобус (карта Відсоточка плюс)
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Bosstone
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Додано: Пон 01 лип, 2019 15:30
Bosstone написав: PUMB написав: KVV написав:
З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?
З В+
- що Ви маєте на увазі?
С карты банка Глобус (карта Відсоточка плюс)
Це скоріше питання до власників одночасно В+ і всеКарти
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Додано: Пон 01 лип, 2019 15:47
KVV написав:
З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?
комісія ПУМБ - відсутня. Можлива комісія Вашого банку.
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PUMB
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