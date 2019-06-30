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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2276227722782279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:17

  PUMB написав:
  KVV написав:З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?


З В+
- що Ви маєте на увазі?

С карты банка Глобус (карта Відсоточка плюс)
Bosstone
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 21.04.10
Подякував: 568 раз.
Подякували: 101 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:30

  Bosstone написав:
  PUMB написав:
  KVV написав:З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?


З В+
- що Ви маєте на увазі?

С карты банка Глобус (карта Відсоточка плюс)

Це скоріше питання до власників одночасно В+ і всеКарти
KVV
 
Повідомлень: 103
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:47

  KVV написав:З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?


комісія ПУМБ - відсутня. Можлива комісія Вашого банку.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2247
З нами з: 19.07.11
Подякував: 783 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:48

  Bosstone написав:С карты банка Глобус (карта Відсоточка плюс)


спасибо ;)
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 2247
З нами з: 19.07.11
Подякував: 783 раз.
Подякували: 139 раз.
 
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  #<1 ... 2276227722782279
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