Додано: Сер 03 лип, 2019 18:12

tarasum написав: Bosstone написав: tarasum написав: Можна посилання на повні тарифи Всекарта? Можна мати депозитну та всекарту одночасно? Скільки разів можна знімати готівки з карти в інших банкоматів? Карта вже є у всіх відділеннях? Можна посилання на повні тарифи Всекарта? Можна мати депозитну та всекарту одночасно? Скільки разів можна знімати готівки з карти в інших банкоматів? Карта вже є у всіх відділеннях?

1. Полные тарифы

2. Депозитки переводят в пакет Всекарта.

3. Без ограничения.

4. Должны быть. 1.2. Депозитки переводят в пакет Всекарта.3. Без ограничения.4. Должны быть.

Як взнати чи перевели депозитку у пакет Всекарту? Як взнати чи перевели депозитку у пакет Всекарту?

Я задавал тут офпреду вопросы по процедуре перевода. А в ответ тишина. На мой вопрос тут почему не отвечаете - получил типа "ой не заметили". И опять тишина. По факту пока никто никого никуда не переводит. По крайней мере дистанционно. И переводить не будет. Потому как вам надо явиться в отделение, подписать бАмагу и получить новую карту. Потому как ваша депозитка - примитивный полосатик, а всеКАРТА чипованный контаХтлесс. Карты мгновенного выпуска в отделениях есть. Желающие могут заказать и именную, но её придётся подождать. Хотя сами сотрудники Пумба признают что от именной никакого толку в Украине. Ну а если вы сами до окончания срока валидность вашей депозитки в отделение не явиться, то так и будете с депозиткой. А когда придете за новой картой по сроку - вам и всучат всеКАРТУ. В общем как-то так...