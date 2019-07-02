С карты банка Глобус (карта Відсоточка плюс)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:17
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:30
Це скоріше питання до власників одночасно В+ і всеКарти
upd відповідаю сам - все аналогічно ТАСу і Моно
Востаннє редагувалось KVV в Пон 01 лип, 2019 16:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 лип, 2019 15:47
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:21
Re: ПУМБ
Можна посилання на повні тарифи Всекарта? Можна мати депозитну та всекарту одночасно? Скільки разів можна знімати готівки з карти в інших банкоматів? Карта вже є у всіх відділеннях?
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:40
1.
2. Депозитки переводят в пакет Всекарта.
3. Без ограничения.
4. Должны быть.
Додано: Сер 03 лип, 2019 17:50
Як взнати чи перевели депозитку у пакет Всекарту?
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:03
Re: ПУМБ
В веб версии в деталях счета пишет пакет.
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:12
Я задавал тут офпреду вопросы по процедуре перевода. А в ответ тишина. На мой вопрос тут почему не отвечаете - получил типа "ой не заметили". И опять тишина. По факту пока никто никого никуда не переводит. По крайней мере дистанционно. И переводить не будет. Потому как вам надо явиться в отделение, подписать бАмагу и получить новую карту. Потому как ваша депозитка - примитивный полосатик, а всеКАРТА чипованный контаХтлесс. Карты мгновенного выпуска в отделениях есть. Желающие могут заказать и именную, но её придётся подождать. Хотя сами сотрудники Пумба признают что от именной никакого толку в Украине. Ну а если вы сами до окончания срока валидность вашей депозитки в отделение не явиться, то так и будете с депозиткой. А когда придете за новой картой по сроку - вам и всучат всеКАРТУ. В общем как-то так...
Додано: Сер 03 лип, 2019 18:37
ну тыцнул в веб и узнал шо отд 13
все бы ничего, но в альфе тоже 13
и кто я после этого
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