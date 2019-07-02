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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2276227722782279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:17

  PUMB написав:
  KVV написав:З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?


З В+
- що Ви маєте на увазі?

С карты банка Глобус (карта Відсоточка плюс)
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:30

  Bosstone написав:
  PUMB написав:
  KVV написав:З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?


З В+
- що Ви маєте на увазі?

С карты банка Глобус (карта Відсоточка плюс)

Це скоріше питання до власників одночасно В+ і всеКарти

upd відповідаю сам - все аналогічно ТАСу і Моно
Востаннє редагувалось KVV в Пон 01 лип, 2019 16:30, всього редагувалось 1 раз.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 15:47

  KVV написав:З В+ на всеКарту через ПумбОнлайн списується кошерно?


комісія ПУМБ - відсутня. Можлива комісія Вашого банку.
PUMB
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  Bosstone написав:С карты банка Глобус (карта Відсоточка плюс)


спасибо ;)
PUMB
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:21

Re: ПУМБ

Можна посилання на повні тарифи Всекарта? Можна мати депозитну та всекарту одночасно? Скільки разів можна знімати готівки з карти в інших банкоматів? Карта вже є у всіх відділеннях?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:40

  tarasum написав:Можна посилання на повні тарифи Всекарта? Можна мати депозитну та всекарту одночасно? Скільки разів можна знімати готівки з карти в інших банкоматів? Карта вже є у всіх відділеннях?

1.Полные тарифы
2. Депозитки переводят в пакет Всекарта.
3. Без ограничения.
4. Должны быть.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 17:50

  Bosstone написав:
  tarasum написав:Можна посилання на повні тарифи Всекарта? Можна мати депозитну та всекарту одночасно? Скільки разів можна знімати готівки з карти в інших банкоматів? Карта вже є у всіх відділеннях?

1.Полные тарифы
2. Депозитки переводят в пакет Всекарта.
3. Без ограничения.
4. Должны быть.

Як взнати чи перевели депозитку у пакет Всекарту?
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:03

Re: ПУМБ

tarasum написав:Як взнати чи перевели депозитку у пакет Всекарту?

В веб версии в деталях счета пишет пакет.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:12

  tarasum написав:
  Bosstone написав:
  tarasum написав:Можна посилання на повні тарифи Всекарта? Можна мати депозитну та всекарту одночасно? Скільки разів можна знімати готівки з карти в інших банкоматів? Карта вже є у всіх відділеннях?

1.Полные тарифы
2. Депозитки переводят в пакет Всекарта.
3. Без ограничения.
4. Должны быть.

Як взнати чи перевели депозитку у пакет Всекарту?

Я задавал тут офпреду вопросы по процедуре перевода. А в ответ тишина. На мой вопрос тут почему не отвечаете - получил типа "ой не заметили". И опять тишина. По факту пока никто никого никуда не переводит. По крайней мере дистанционно. И переводить не будет. Потому как вам надо явиться в отделение, подписать бАмагу и получить новую карту. Потому как ваша депозитка - примитивный полосатик, а всеКАРТА чипованный контаХтлесс. Карты мгновенного выпуска в отделениях есть. Желающие могут заказать и именную, но её придётся подождать. Хотя сами сотрудники Пумба признают что от именной никакого толку в Украине. Ну а если вы сами до окончания срока валидность вашей депозитки в отделение не явиться, то так и будете с депозиткой. А когда придете за новой картой по сроку - вам и всучат всеКАРТУ. В общем как-то так...
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 18:37

ну тыцнул в веб и узнал шо отд 13
все бы ничего, но в альфе тоже 13
и кто я после этого :)
v57
 
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