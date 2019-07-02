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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2277227822792280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:25

А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
demichh
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 09.12.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:43

Re: ПУМБ

demichh написав:А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
В кассе да. Два раза до 1млн.
qwe_ua
 
Повідомлень: 1701
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 204 раз.
 
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  #<1 ... 2277227822792280
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