|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:25
А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2073
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:43
demichh написав:А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
В кассе да. Два раза до 1млн.
-
qwe_ua
-
-
- Повідомлень: 1701
- З нами з: 16.03.10
- Подякував: 198 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лип, 2019 23:50
qwe_ua написав:
demichh написав:А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
В кассе да. Два раза до 1млн.
Заказал 2 карты (визу и МС), интересно с каждой из карт 2 снятия бесплатно или со счета ?
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2073
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему