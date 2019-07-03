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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лип, 2019 19:25
А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
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demichh
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:43
demichh написав:А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
В кассе да. Два раза до 1млн.
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qwe_ua
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Додано: Сер 03 лип, 2019 23:50
qwe_ua написав:
demichh написав:А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
В кассе да. Два раза до 1млн.
Заказал 2 карты (визу и МС), интересно с каждой из карт 2 снятия бесплатно или со счета ?
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demichh
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Додано: Чет 04 лип, 2019 14:35
demichh написав:
Заказал 2 карты (визу и МС), интересно с каждой из карт 2 снятия бесплатно или со счета ?
У відділенні сказали, що ліміти виставляються по рахунку - після приходу іменної всеК перевірим
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Додано: Чет 04 лип, 2019 15:26
tarasum написав:
Можна мати депозитну та всекарту одночасно?
при наличии депозитной карты, срок действия которой до 2021 г. мне выпустили всекарту, т.е. можно иметь одновременно обе карты...
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velvet
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Додано: Чет 04 лип, 2019 16:25
velvet написав: tarasum написав:
Можна мати депозитну та всекарту одночасно?
при наличии депозитной карты, срок действия которой до 2021 г. мне выпустили всекарту, т.е. можно иметь одновременно обе карты...
Я депозитну закрив,залишив тільки Зевсекарту)) правду писали,що можна мігрувати на новий тариф,але картка буде нова)))
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tarasum
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Додано: Чет 04 лип, 2019 16:57
tarasum написав: velvet написав: tarasum написав:
Можна мати депозитну та всекарту одночасно?
при наличии депозитной карты, срок действия которой до 2021 г. мне выпустили всекарту, т.е. можно иметь одновременно обе карты...
Я депозитну закрив,залишив тільки Зевсекарту)) правду писали,що можна мігрувати на новий тариф,але картка буде нова)))
А в чому цімес переходу з депокарти на всеКарту?
Бачу тільки мінус в обмеженні 2 підходів до каси в місяць.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 04 лип, 2019 17:07
Квесторе_поверніться написав:А в чому цімес переходу з депокарти на всеКарту?
Бачу тільки мінус в обмеженні 2 підходів до каси в місяць.
Не платить за пакет, который платный
А касса не нужна
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qwe_ua
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Додано: Чет 04 лип, 2019 17:10
qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:А в чому цімес переходу з депокарти на всеКарту?
Бачу тільки мінус в обмеженні 2 підходів до каси в місяць.
Не платить за пакет, который платный
А касса не нужна
Так депокарта безплатна.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 04 лип, 2019 17:17
Квесторе_поверніться написав:Так депокарта безплатна.
Так депо сама по себе. Я переходил с платного пакета, там снятие в любом АТМ. А по депо в чужих комиссия была.
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qwe_ua
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