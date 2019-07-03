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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2277227822792280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:25

А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:43

Re: ПУМБ

demichh написав:А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
В кассе да. Два раза до 1млн.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 23:50

  qwe_ua написав:
demichh написав:А снятие с всекарты в отделении ПУМБ только 2 раза в мес. бесплатно?
В кассе да. Два раза до 1млн.

Заказал 2 карты (визу и МС), интересно с каждой из карт 2 снятия бесплатно или со счета ?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 14:35

  demichh написав:Заказал 2 карты (визу и МС), интересно с каждой из карт 2 снятия бесплатно или со счета ?

У відділенні сказали, що ліміти виставляються по рахунку - після приходу іменної всеК перевірим
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 15:26

Re: ПУМБ

  tarasum написав:Можна мати депозитну та всекарту одночасно?

при наличии депозитной карты, срок действия которой до 2021 г. мне выпустили всекарту, т.е. можно иметь одновременно обе карты...
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:25

  velvet написав:
  tarasum написав:Можна мати депозитну та всекарту одночасно?

при наличии депозитной карты, срок действия которой до 2021 г. мне выпустили всекарту, т.е. можно иметь одновременно обе карты...

Я депозитну закрив,залишив тільки Зевсекарту)) правду писали,що можна мігрувати на новий тариф,але картка буде нова)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 16:57

  tarasum написав:
  velvet написав:
  tarasum написав:Можна мати депозитну та всекарту одночасно?

при наличии депозитной карты, срок действия которой до 2021 г. мне выпустили всекарту, т.е. можно иметь одновременно обе карты...

Я депозитну закрив,залишив тільки Зевсекарту)) правду писали,що можна мігрувати на новий тариф,але картка буде нова)))

А в чому цімес переходу з депокарти на всеКарту?
Бачу тільки мінус в обмеженні 2 підходів до каси в місяць.
За Голос...наш голос
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:07

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:А в чому цімес переходу з депокарти на всеКарту?
Бачу тільки мінус в обмеженні 2 підходів до каси в місяць.

Не платить за пакет, который платный :)
А касса не нужна :D
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:10

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:А в чому цімес переходу з депокарти на всеКарту?
Бачу тільки мінус в обмеженні 2 підходів до каси в місяць.

Не платить за пакет, который платный :)
А касса не нужна :D

Так депокарта безплатна.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:17

Re: ПУМБ

Квесторе_поверніться написав:Так депокарта безплатна.

Так депо сама по себе. Я переходил с платного пакета, там снятие в любом АТМ. А по депо в чужих комиссия была.
qwe_ua
 
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