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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2278227922802281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 17:37

  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:Так депокарта безплатна.

Так депо сама по себе. Я переходил с платного пакета, там снятие в любом АТМ. А по депо в чужих комиссия была.

Кроме бесплатного снятия во всех банкоматах (иногда задалбывает искать банкомат радиуса) для меня ещё важен бесплатный исходящий р2р через Пумб онлайна (по депозитке он согласно новых тарифов через неделю будет платным)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:00

  Flamingo написав:
  qwe_ua написав:
Квесторе_поверніться написав:Так депокарта безплатна.

Так депо сама по себе. Я переходил с платного пакета, там снятие в любом АТМ. А по депо в чужих комиссия была.

Кроме бесплатного снятия во всех банкоматах (иногда задалбывает искать банкомат радиуса) для меня ещё важен бесплатный исходящий р2р через Пумб онлайна (по депозитке он согласно новых тарифов через неделю будет платным)

Изначально был вопрос, зачем переходить из одного пакета в другой, если оба пакета бесплатны? Я при наличии депокарты, просто открыл ещё и Всекарту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:05

подозреваю шо 2й пакет.
как в иб отображается?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:27

  v57 написав:подозреваю шо 2й пакет.
как в иб отображается?

Если это вопрос ко мне, то всеКАРТА_UAH.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1730
З нами з: 18.05.16
Подякував: 242 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:37

  Фантом написав:
  v57 написав:подозреваю шо 2й пакет.
как в иб отображается?

Если это вопрос ко мне, то всеКАРТА_UAH.


и старый пластик депозитки тоже в этом?
тогда вообще непонятно
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 18:39

Re: ПУМБ

  Фантом написав:Изначально был вопрос, зачем переходить из одного пакета в другой, если оба пакета бесплатны? Я при наличии депокарты, просто открыл ещё и Всекарту.

Это пумба - давно, но тут писали, что были случаи перевода из депозитного в платный пакет. Поэтому от греха - стараюсь в пумбе счетов иметь по минимуму.
Flamingo
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