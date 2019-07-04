Кроме бесплатного снятия во всех банкоматах (иногда задалбывает искать банкомат радиуса) для меня ещё важен бесплатный исходящий р2р через Пумб онлайна (по депозитке он согласно новых тарифов через неделю будет платным)
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Додано: Чет 04 лип, 2019 17:37
Кроме бесплатного снятия во всех банкоматах (иногда задалбывает искать банкомат радиуса) для меня ещё важен бесплатный исходящий р2р через Пумб онлайна (по депозитке он согласно новых тарифов через неделю будет платным)
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:00
Изначально был вопрос, зачем переходить из одного пакета в другой, если оба пакета бесплатны? Я при наличии депокарты, просто открыл ещё и Всекарту.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:27
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:37
Додано: Чет 04 лип, 2019 18:39
Re: ПУМБ
Это пумба - давно, но тут писали, что были случаи перевода из депозитного в платный пакет. Поэтому от греха - стараюсь в пумбе счетов иметь по минимуму.
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:14
Re: ПУМБ
Всекарта багато плюсів,а депозитного пакету толку ніякого ((( тас закрив безплатні переводи,що пумб буде резервом)))
Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:53
получил ВсеКАРТУ. проблем в получении - нет.
Пумб начал нравиться мне.
на кредитку пумб налил хорошую сумму.
хотел взять кредит - тоже без проблем. за 15мин в тел.режиме всё решили.
на технику в комфи тоже дали оплату на 10мес. без переплат.
теперь всекарта с 12%
ИБ - нормальный.
еще бы кэши налили, и процентики по депозитам добавили бы, то вообще был бы лидером.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:02
Re: ПУМБ
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