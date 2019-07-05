я думаю здесь на форуме не ку...-ку.... сидят. и так понятно про 12%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:12
я думаю здесь на форуме не ку...-ку.... сидят. и так понятно про 12%.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:21
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