ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:12
Flamingo написав: Игорь Алексеевич написав:
теперь всекарта с 12%
Не путайте людей. Сама карта с 0%.
12% дают по депо типа сбер/свободный/etc.
я думаю здесь на форуме не ку...-ку.... сидят. и так понятно про 12%.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:21
tarasum написав:
Всекарта багато плюсів,а депозитного пакету толку ніякого ((( тас закрив безплатні переводи,що пумб буде резервом)))
А какие лимиты на вход и выход у Всекарты по р2р?
Andrew75
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Додано: Суб 06 лип, 2019 02:34
Andrew75 написав: tarasum написав:
Всекарта багато плюсів,а депозитного пакету толку ніякого ((( тас закрив безплатні переводи,що пумб буде резервом)))
А какие лимиты на вход и выход у Всекарты по р2р?
Лимиты
п2п родным пумбовским сервисом, если я правильно понял такие:
Лимиты на вход: разовый 25 тыс.грн., суточный 75 тыс.грн. (10 операций), месячный 149999 грн. Лимиты на выход: разовый 570 дол. сша (прибл. 15 тыс. грн.), суточный 570 дол. сша (3 операции, лучше картами разных банков), месячный без ограничений
Bosstone
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Додано: Суб 06 лип, 2019 10:24
Bosstone написав: Andrew75 написав: tarasum написав:
Всекарта багато плюсів,а депозитного пакету толку ніякого ((( тас закрив безплатні переводи,що пумб буде резервом)))
А какие лимиты на вход и выход у Всекарты по р2р?
Лимиты
п2п родным пумбовским сервисом, если я правильно понял такие:
Лимиты на вход: разовый 25 тыс.грн., суточный 75 тыс.грн. (10 операций), месячный 149999 грн. Лимиты на выход: разовый 570 дол. сша (прибл. 15 тыс. грн.), суточный 570 дол. сша (3 операции, лучше картами разных банков), месячный без ограничений
Спасибо. Значит, карта Всекарта и бесплатные переводы ПУМБа не смогут полноценно заменить переводы в Тас2ю. На 15 тыс. сильно не разгуляешься. А можно делать бесплатные допки к Всекарта? Если да, то сколько штук?
Andrew75
Повідомлень: 855
З нами з: 30.09.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 41 раз.
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