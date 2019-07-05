RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2279228022812282

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 773
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
190
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 773
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:12

  Flamingo написав:
  Игорь Алексеевич написав:теперь всекарта с 12%

Не путайте людей. Сама карта с 0%.
12% дают по депо типа сбер/свободный/etc.


я думаю здесь на форуме не ку...-ку.... сидят. и так понятно про 12%. :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4231
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:21

  tarasum написав:Всекарта багато плюсів,а депозитного пакету толку ніякого ((( тас закрив безплатні переводи,що пумб буде резервом)))

А какие лимиты на вход и выход у Всекарты по р2р?
Andrew75
 
Повідомлень: 855
З нами з: 30.09.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 02:34

  Andrew75 написав:
  tarasum написав:Всекарта багато плюсів,а депозитного пакету толку ніякого ((( тас закрив безплатні переводи,що пумб буде резервом)))

А какие лимиты на вход и выход у Всекарты по р2р?

Лимиты п2п родным пумбовским сервисом, если я правильно понял такие:
  • Лимиты на вход: разовый 25 тыс.грн., суточный 75 тыс.грн. (10 операций), месячный 149999 грн.
  • Лимиты на выход: разовый 570 дол. сша (прибл. 15 тыс. грн.), суточный 570 дол. сша (3 операции, лучше картами разных банков), месячный без ограничений
Bosstone
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 21.04.10
Подякував: 574 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:24

  Bosstone написав:
  Andrew75 написав:
  tarasum написав:Всекарта багато плюсів,а депозитного пакету толку ніякого ((( тас закрив безплатні переводи,що пумб буде резервом)))

А какие лимиты на вход и выход у Всекарты по р2р?

Лимиты п2п родным пумбовским сервисом, если я правильно понял такие:
  • Лимиты на вход: разовый 25 тыс.грн., суточный 75 тыс.грн. (10 операций), месячный 149999 грн.
  • Лимиты на выход: разовый 570 дол. сша (прибл. 15 тыс. грн.), суточный 570 дол. сша (3 операции, лучше картами разных банков), месячный без ограничений

Спасибо. Значит, карта Всекарта и бесплатные переводы ПУМБа не смогут полноценно заменить переводы в Тас2ю. На 15 тыс. сильно не разгуляешься. А можно делать бесплатные допки к Всекарта? Если да, то сколько штук?
Andrew75
 
Повідомлень: 855
З нами з: 30.09.15
Подякував: 135 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:55

Re: ПУМБ

  Andrew75 написав:А можно делать бесплатные допки к Всекарта? Если да, то сколько штук?

см. https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ru/%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83__%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%8B%20%D1%84%D0%BB%2012.06.2019_ua%20(1).pdf?v=636959504668204822
п. 2.1. Типа 1 допку бесплатно замутить можно :)
А потом 50грн за каждую следующую
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28659
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2299 раз.
Подякували: 3318 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:32

Re: ПУМБ

Andrew75 написав:Спасибо. Значит, карта Всекарта и бесплатные переводы ПУМБа не смогут полноценно заменить переводы в Тас2ю. На 15 тыс. сильно не разгуляешься. А можно делать бесплатные допки к Всекарта? Если да, то сколько штук?

В сервисе ПУМБ больше лимит, как бы не 3 по 25т
qwe_ua
 
Повідомлень: 1704
З нами з: 16.03.10
Подякував: 198 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2279228022812282
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Lost і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13977)
06.07.2019 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron