Лимиты на выход: разовый 570 дол. сша (прибл. 15 тыс. грн.), суточный 570 дол. сша (3 операции, лучше картами разных банков), месячный без ограничений
Спасибо. Значит, карта Всекарта и бесплатные переводы ПУМБа не смогут полноценно заменить переводы в Тас2ю. На 15 тыс. сильно не разгуляешься. А можно делать бесплатные допки к Всекарта? Если да, то сколько штук?
Andrew75 написав:Спасибо. Значит, карта Всекарта и бесплатные переводы ПУМБа не смогут полноценно заменить переводы в Тас2ю. На 15 тыс. сильно не разгуляешься. А можно делать бесплатные допки к Всекарта? Если да, то сколько штук?
Ребята вы особо не разгоняйтесь. В Тас2ю никто справок не требовал а тут будете собирать справки со всех банков откуда пришли или куда ушли п2п. И каждый новый заход денег в ПУМБ - это уже новые деньги с которых должен быть уплачен налог.
«Я отношусь к банкам как к креветкам: выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn написав:Ребята вы особо не разгоняйтесь. В Тас2ю никто справок не требовал а тут будете собирать справки со всех банков откуда пришли или куда ушли п2п. И каждый новый заход денег в ПУМБ - это уже новые деньги с которых должен быть уплачен налог.
Это теория или практика ? Были уже случаи зверствования гестапо ?
VLADPn написав:Ребята вы особо не разгоняйтесь. В Тас2ю никто справок не требовал а тут будете собирать справки со всех банков откуда пришли или куда ушли п2п. И каждый новый заход денег в ПУМБ - это уже новые деньги с которых должен быть уплачен налог.
Это теория или практика ? Были уже случаи зверствования гестапо ?
Andrew75 написав:Спасибо. Значит, карта Всекарта и бесплатные переводы ПУМБа не смогут полноценно заменить переводы в Тас2ю. На 15 тыс. сильно не разгуляешься. А можно делать бесплатные допки к Всекарта? Если да, то сколько штук?