Додано: Суб 06 лип, 2019 19:19

Ребята вы особо не разгоняйтесь. В Тас2ю никто справок не требовал а тут будете собирать справки со всех банков откуда пришли или куда ушли п2п. И каждый новый заход денег в ПУМБ - это уже новые деньги с которых должен быть уплачен налог.

«Я отношусь к банкам как к креветкам:

выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»