Додано: Нед 07 лип, 2019 13:02

VLADPn написав: Ребята вы особо не разгоняйтесь. В Тас2ю никто справок не требовал а тут будете собирать справки со всех банков откуда пришли или куда ушли п2п. И каждый новый заход денег в ПУМБ - это уже новые деньги с которых должен быть уплачен налог. Ребята вы особо не разгоняйтесь. В Тас2ю никто справок не требовал а тут будете собирать справки со всех банков откуда пришли или куда ушли п2п. И каждый новый заход денег в ПУМБ - это уже новые деньги с которых должен быть уплачен налог.

им справки откуда пришло и куда ушло до задницы .. это все было предоставлено ...они хотят увидеть ваш доход на сумму равную сумме поступлений ...внесли на счет А 15 000, отправили их на свой счет Б, потом вернули на А, потом на В и т.д. ... документы подтверждающие, что это были одни и те же бабки, а не новые им пох .. прошло по счету миллион предоставь справку на миллион ... или любуйся нарисованными долгами на своих счетах больше, чем госдолг США. Эти безрукие даже лочить по другому не умеют .. делают типа долг по карте на -999 999 999 999так, что с этим банком лучше дел не иметь.