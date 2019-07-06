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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2281228222832284>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:02

  VLADPn написав:Ребята вы особо не разгоняйтесь. В Тас2ю никто справок не требовал а тут будете собирать справки со всех банков откуда пришли или куда ушли п2п. И каждый новый заход денег в ПУМБ - это уже новые деньги с которых должен быть уплачен налог.


им справки откуда пришло и куда ушло до задницы .. это все было предоставлено ...
они хотят увидеть ваш доход на сумму равную сумме поступлений ...
внесли на счет А 15 000, отправили их на свой счет Б, потом вернули на А, потом на В и т.д. ... документы подтверждающие, что это были одни и те же бабки, а не новые им пох .. прошло по счету миллион предоставь справку на миллион ... или любуйся нарисованными долгами на своих счетах больше, чем госдолг США. Эти безрукие даже лочить по другому не умеют .. делают типа долг по карте на -999 999 999 999

Зображення

так, что с этим банком лучше дел не иметь.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:28

  IMPRINTER написав:так, что с этим банком лучше дел не иметь.

А если не больше 5к/день = 150к/мес - можно ?
Или нужно будет показать месячный доход в 150к ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:34

  vitaliian написав:
  Andrew75 написав:Спасибо. Значит, карта Всекарта и бесплатные переводы ПУМБа не смогут полноценно заменить переводы в Тас2ю. На 15 тыс. сильно не разгуляешься. А можно делать бесплатные допки к Всекарта? Если да, то сколько штук?

https://karton.ua/card2card перевести 5000грн стоит 6 грн
на больших суммах получается дешевле чем 0,5% + 5 грн

Пока ещё жизнь не настолько довела, чтоб таким пользоваться. :)
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:34

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:так, что с этим банком лучше дел не иметь.

А если не больше 5к/день = 150к/мес - можно ?
Или нужно будет показать месячный доход в 150к ?

150К/90дн еще можно :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:35

  vitaliian написав:перевести 5000грн стоит 6 грн

Всё, что не бесплатно, - то слишком дорого )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:37

  clientage написав:150К/90дн еще можно :mrgreen:

Я всё же попробую 150к/мес.
Выгонят - значит выгонят, невелика потеря )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:37

  mustbe написав:
  vitaliian написав:перевести 5000грн стоит 6 грн

Всё, что не бесплатно, - то слишком дорого )

Дорого - это и "бесплатно без кешбека". Но приходится в некоторых ситуациях мириться :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:40

  Вкладчик1234 написав:Дорого - это и "бесплатно без кешбека"

Не, тут речь про чистый п2п.
Кешбек тут ждать не приходится, но и платить за него хоть копейку - моветон
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:46

  mustbe написав:
  Вкладчик1234 написав:Дорого - это и "бесплатно без кешбека"

Не, тут речь про чистый п2п.
Кешбек тут ждать не приходится, но и платить за него хоть копейку - моветон

бесплатно только если банк заплатит за вас) кроме пумба комиссию за клиента платят аккорд и моно, альфа платит только за кредитку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:53

  vitaliian написав:кроме пумба комиссию за клиента платят аккорд и моно.
Хвала Аллаху - не только они
mustbe
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