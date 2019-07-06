кто ещё?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:54
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:57
О чём именно мы говорим ?
О бесплатном п2п-входе ? Есть такие.
Или бесплатном п2п-выходе ? Есть и такие.
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