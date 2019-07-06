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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2281228222832284

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:54

  mustbe написав:
  vitaliian написав:кроме пумба комиссию за клиента платят аккорд и моно.
Хвала Аллаху - не только они

кто ещё?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:57

  vitaliian написав:кто ещё?

О чём именно мы говорим ?
О бесплатном п2п-входе ? Есть такие.
Или бесплатном п2п-выходе ? Есть и такие.
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:30

  mustbe написав:
  vitaliian написав:кто ещё?

О чём именно мы говорим ?
О бесплатном п2п-входе ? Есть такие.
Или бесплатном п2п-выходе ? Есть и такие.


я так понимаю о пополнении своей карты с карты чужого банка
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:37

  IMPRINTER написав:я так понимаю о пополнении своей карты с карты чужого банка

Ну, Приват, например, такое умеет, и не только...
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:45

Re: ПУМБ

  vitaliian написав:альфа платит только за кредитку

пополнение дебетки тоже без комиссии
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 14:46

mustbe

ну да, просто тут это так преподнесли как какую-то уникальность пумбы ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 15:14

Re: ПУМБ

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vitaliian
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