кто ещё?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:54
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:57
О чём именно мы говорим ?
О бесплатном п2п-входе ? Есть такие.
Или бесплатном п2п-выходе ? Есть и такие.
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:30
я так понимаю о пополнении своей карты с карты чужого банка
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Додано: Нед 07 лип, 2019 14:37
Ну, Приват, например, такое умеет, и не только...
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:45
Re: ПУМБ
Додано: Нед 07 лип, 2019 14:46
mustbe
ну да, просто тут это так преподнесли как какую-то уникальность пумбы ...
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Додано: Нед 07 лип, 2019 15:14
Re: ПУМБ
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