а вы посмотрите тарифы карт мегабанка ) и поймете что это не бесплатно ) нет тарифа серсвиса, но есть тариф карты ) там мздой обложено всё и входы и выходы ) тока на кредитку вход будет бесплатный
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 00:29
а вы посмотрите тарифы карт мегабанка ) и поймете что это не бесплатно ) нет тарифа серсвиса, но есть тариф карты ) там мздой обложено всё и входы и выходы ) тока на кредитку вход будет бесплатный
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