IMPRINTER написав:а вы посмотрите тарифы карт мегабанка ) и поймете что это не бесплатно ) нет тарифа серсвиса, но есть тариф карты ) там мздой обложено всё и входы и выходы ) тока на кредитку вход будет бесплатный
Так дебетка - вроде бесплатно, не ? Для её получения обязательно нужно депо открывать ?
Flamingo написав:Я задавал тут офпреду вопросы по процедуре перевода. А в ответ тишина. На мой вопрос тут почему не отвечаете - получил типа "ой не заметили". И опять тишина. По факту пока никто никого никуда не переводит. По крайней мере дистанционно. И переводить не будет. Потому как вам надо явиться в отделение, подписать бАмагу и получить новую карту. Потому как ваша депозитка - примитивный полосатик, а всеКАРТА чипованный контаХтлесс. Карты мгновенного выпуска в отделениях есть. Желающие могут заказать и именную, но её придётся подождать. Хотя сами сотрудники Пумба признают что от именной никакого толку в Украине. Ну а если вы сами до окончания срока валидность вашей депозитки в отделение не явиться, то так и будете с депозиткой. А когда придете за новой картой по сроку - вам и всучат всеКАРТУ. В общем как-то так...
Игорь Алексеевич написав:получил ВсеКАРТУ. проблем в получении - нет. Пумб начал нравиться мне. на кредитку пумб налил хорошую сумму. хотел взять кредит - тоже без проблем. за 15мин в тел.режиме всё решили. на технику в комфи тоже дали оплату на 10мес. без переплат. теперь всекарта с 12% ИБ - нормальный. еще бы кэши налили, и процентики по депозитам добавили бы, то вообще был бы лидером.