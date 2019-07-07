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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2282228322842285

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 00:29

  vitaliian написав:Зображення


а вы посмотрите тарифы карт мегабанка ) и поймете что это не бесплатно ) нет тарифа серсвиса, но есть тариф карты ) там мздой обложено всё и входы и выходы ) тока на кредитку вход будет бесплатный
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:43

  IMPRINTER написав:а вы посмотрите тарифы карт мегабанка ) и поймете что это не бесплатно ) нет тарифа серсвиса, но есть тариф карты ) там мздой обложено всё и входы и выходы ) тока на кредитку вход будет бесплатный

Так дебетка - вроде бесплатно, не ?
Для её получения обязательно нужно депо открывать ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:49

  IMPRINTER написав:
  vitaliian написав:Зображення


а вы посмотрите тарифы карт мегабанка ) и поймете что это не бесплатно ) нет тарифа серсвиса, но есть тариф карты ) там мздой обложено всё и входы и выходы ) тока на кредитку вход будет бесплатный


депозит таким чином забрав повністю, гроші не вводив - виводив, але спробую
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:51

  mustbe написав:И даже снос рута не помог, так как девайс уже кнокнул.


можна ж відновити лок завантажувача перезалівом образу
і хіба Google Pay на розлочених працює?
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 11:53

  vitaliian написав:
  mustbe написав:
  vitaliian написав:кроме пумба комиссию за клиента платят аккорд и моно.
Хвала Аллаху - не только они

кто ещё?


ще Сбербанк
і є безкоштовний вихід з ПроКредитБанку
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:49

  Flamingo написав:Я задавал тут офпреду вопросы по процедуре перевода. А в ответ тишина. На мой вопрос тут почему не отвечаете - получил типа "ой не заметили". И опять тишина. По факту пока никто никого никуда не переводит. По крайней мере дистанционно. И переводить не будет. Потому как вам надо явиться в отделение, подписать бАмагу и получить новую карту. Потому как ваша депозитка - примитивный полосатик, а всеКАРТА чипованный контаХтлесс. Карты мгновенного выпуска в отделениях есть. Желающие могут заказать и именную, но её придётся подождать. Хотя сами сотрудники Пумба признают что от именной никакого толку в Украине. Ну а если вы сами до окончания срока валидность вашей депозитки в отделение не явиться, то так и будете с депозиткой. А когда придете за новой картой по сроку - вам и всучат всеКАРТУ. В общем как-то так...



вопросы адресованы коллегам, писали Вам об этом :)
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:51

  Игорь Алексеевич написав:получил ВсеКАРТУ. проблем в получении - нет.
Пумб начал нравиться мне.
на кредитку пумб налил хорошую сумму.
хотел взять кредит - тоже без проблем. за 15мин в тел.режиме всё решили.
на технику в комфи тоже дали оплату на 10мес. без переплат.
теперь всекарта с 12%
ИБ - нормальный.
еще бы кэши налили, и процентики по депозитам добавили бы, то вообще был бы лидером. :P


отлично! 8)
PUMB
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 13:17

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliian написав:Зображення

А шо там на вкладці ліміти?

Там на депо карту только одно бесплатное действие в месяц по п2п - либо вход, либо выход.
Потом-мзда, кажется 1% мин.5 грн.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 14:25

  PUMB написав:
  Flamingo написав:Я задавал тут офпреду вопросы по процедуре перевода. А в ответ тишина. На мой вопрос тут почему не отвечаете - получил типа "ой не заметили". И опять тишина. По факту пока никто никого никуда не переводит. По крайней мере дистанционно. И переводить не будет. Потому как вам надо явиться в отделение, подписать бАмагу и получить новую карту. Потому как ваша депозитка - примитивный полосатик, а всеКАРТА чипованный контаХтлесс. Карты мгновенного выпуска в отделениях есть. Желающие могут заказать и именную, но её придётся подождать. Хотя сами сотрудники Пумба признают что от именной никакого толку в Украине. Ну а если вы сами до окончания срока валидность вашей депозитки в отделение не явиться, то так и будете с депозиткой. А когда придете за новой картой по сроку - вам и всучат всеКАРТУ. В общем как-то так...



вопросы адресованы коллегам, писали Вам об этом :)

... и в ответ тишина...
Я задал вопросы 20 июня. Ткнул вам носом, что вы из игнорите 1 июля. В тот же день вы типа их заметили и, возможно, передали коллегам. Сегодня 8 июля. Если вы вдруг не знаете - результатом рассмотрения вопроса является ответ на него по сути, а не процесс передачи его между коллегами (по простому - футбол).
Зы. Если бы в свое время мои подчиненные так работали с обращениями граждан, они бы уже были депремированы.
Ззы. Поинтересуйтесь для сравнения как работает с вопросами на форуме ваша коллега с Альфа-банка. Будете удивлены. Хотя зная из личного опыта как Пумб отвечает на официальные письменные запросы (включает "дурака" а-ля "колёса-насосы" Аркадия Райкина) - не удивлён, что с ответами на форуме картина ещё хуже :(
Flamingo
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