IMPRINTER написав:а вы посмотрите тарифы карт мегабанка ) и поймете что это не бесплатно ) нет тарифа серсвиса, но есть тариф карты ) там мздой обложено всё и входы и выходы ) тока на кредитку вход будет бесплатный
Так дебетка - вроде бесплатно, не ? Для её получения обязательно нужно депо открывать ?
Flamingo написав:Я задавал тут офпреду вопросы по процедуре перевода. А в ответ тишина. На мой вопрос тут почему не отвечаете - получил типа "ой не заметили". И опять тишина. По факту пока никто никого никуда не переводит. По крайней мере дистанционно. И переводить не будет. Потому как вам надо явиться в отделение, подписать бАмагу и получить новую карту. Потому как ваша депозитка - примитивный полосатик, а всеКАРТА чипованный контаХтлесс. Карты мгновенного выпуска в отделениях есть. Желающие могут заказать и именную, но её придётся подождать. Хотя сами сотрудники Пумба признают что от именной никакого толку в Украине. Ну а если вы сами до окончания срока валидность вашей депозитки в отделение не явиться, то так и будете с депозиткой. А когда придете за новой картой по сроку - вам и всучат всеКАРТУ. В общем как-то так...
Игорь Алексеевич написав:получил ВсеКАРТУ. проблем в получении - нет. Пумб начал нравиться мне. на кредитку пумб налил хорошую сумму. хотел взять кредит - тоже без проблем. за 15мин в тел.режиме всё решили. на технику в комфи тоже дали оплату на 10мес. без переплат. теперь всекарта с 12% ИБ - нормальный. еще бы кэши налили, и процентики по депозитам добавили бы, то вообще был бы лидером.
Flamingo написав:Я задавал тут офпреду вопросы по процедуре перевода. А в ответ тишина. На мой вопрос тут почему не отвечаете - получил типа "ой не заметили". И опять тишина. По факту пока никто никого никуда не переводит. По крайней мере дистанционно. И переводить не будет. Потому как вам надо явиться в отделение, подписать бАмагу и получить новую карту. Потому как ваша депозитка - примитивный полосатик, а всеКАРТА чипованный контаХтлесс. Карты мгновенного выпуска в отделениях есть. Желающие могут заказать и именную, но её придётся подождать. Хотя сами сотрудники Пумба признают что от именной никакого толку в Украине. Ну а если вы сами до окончания срока валидность вашей депозитки в отделение не явиться, то так и будете с депозиткой. А когда придете за новой картой по сроку - вам и всучат всеКАРТУ. В общем как-то так...
вопросы адресованы коллегам, писали Вам об этом
... и в ответ тишина... Я задал вопросы 20 июня. Ткнул вам носом, что вы из игнорите 1 июля. В тот же день вы типа их заметили и, возможно, передали коллегам. Сегодня 8 июля. Если вы вдруг не знаете - результатом рассмотрения вопроса является ответ на него по сути, а не процесс передачи его между коллегами (по простому - футбол). Зы. Если бы в свое время мои подчиненные так работали с обращениями граждан, они бы уже были депремированы. Ззы. Поинтересуйтесь для сравнения как работает с вопросами на форуме ваша коллега с Альфа-банка. Будете удивлены. Хотя зная из личного опыта как Пумб отвечает на официальные письменные запросы (включает "дурака" а-ля "колёса-насосы" Аркадия Райкина) - не удивлён, что с ответами на форуме картина ещё хуже