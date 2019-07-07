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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:43
Почитав тарифы так и не поняла можно ли выпустить две карты в разных валютах на одно физ лицо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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