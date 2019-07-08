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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:43
ЗВОНОК ДРУГУ ПО ВСЕКАРТЕ
Почитав тарифы так и не поняла можно ли выпустить две карты в разных валютах на одно физ лицо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: Вів 09 лип, 2019 00:08
Ну до 150к в місяць може і не виженуть... Але не факт, не факт... Потім можуть вздрючити в кінці року - тільки уже на 1.5 мУльйони Уже таке проходили...
Формально причиною для активації їх фінмону може бути перевищення суми в 150к за будь-який з 30 днів, який їм встрелить обрати. Тому якщо Ви прогнали 150к за останні 10 днів червня і 150к за перші 10 днів липня - то у Анни Горбенко буде дуже сильне збудження і з Вас витребують документи на 300к. З практично гарантованим викиданням з банку, як шкодливого кошеняти... Правда, зараз мумба свиноту практично винищила як клас, може їх і попустить до пори до часу...
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