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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2283228422852286

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 20:43

ЗВОНОК ДРУГУ ПО ВСЕКАРТЕ

Почитав тарифы так и не поняла можно ли выпустить две карты в разных валютах на одно физ лицо :?:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 00:08

  mustbe написав:
  clientage написав:150К/90дн еще можно :mrgreen:

Я всё же попробую 150к/мес.
Выгонят - значит выгонят, невелика потеря )


Ну до 150к в місяць може і не виженуть... Але не факт, не факт... Потім можуть вздрючити в кінці року - тільки уже на 1.5 мУльйони :mrgreen: Уже таке проходили...
Формально причиною для активації їх фінмону може бути перевищення суми в 150к за будь-який з 30 днів, який їм встрелить обрати. Тому якщо Ви прогнали 150к за останні 10 днів червня і 150к за перші 10 днів липня - то у Анни Горбенко буде дуже сильне збудження і з Вас витребують документи на 300к. З практично гарантованим викиданням з банку, як шкодливого кошеняти... Правда, зараз мумба свиноту практично винищила як клас, може їх і попустить до пори до часу...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:18

Re: ПУМБ

хуторянка написав:Почитав тарифы так и не поняла можно ли выпустить две карты в разных валютах на одно физ лицо :?:
Можно, хоть 3
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 06:29

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliian написав:Зображення

А шо там на вкладці ліміти?

Там на депо карту только одно бесплатное действие в месяц по п2п - либо вход, либо выход.
Потом-мзда, кажется 1% мин.5 грн.

Откуда дровишки ? Не вижу в тарифах этого ограничения
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 07:30

Re: ПУМБ

Если кому интересно, то валютную депозитную карту по сроку перевыпустили во всекарту.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 08:33

  qwe_ua написав:Если кому интересно, то валютную депозитную карту по сроку перевыпустили во всекарту.

А как будет с древним Пакетом "Со сливками"?
Када/как его перевыпустят на всеКарту?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:41

  tarasum написав:Всекарта багато плюсів,а депозитного пакету толку ніякого ((( тас закрив безплатні переводи,що пумб буде резервом)))


Які переваги?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 09:54

Re: ПУМБ

clientage написав:А как будет с древним Пакетом "Со сливками"?
Када/как его перевыпустят на всеКарту?


Когда придёте.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:04

  хуторянка написав:Почитав тарифы так и не поняла можно ли выпустить две карты в разных валютах на одно физ лицо :?:


можно)
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 10:10

  qwe_ua написав:
clientage написав:А как будет с древним Пакетом "Со сливками"?
Када/как его перевыпустят на всеКарту?


Когда придёте.

Ну т.е. +2г ещё терпит
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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