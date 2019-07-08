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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 08 лип, 2019 20:43
Почитав тарифы так и не поняла можно ли выпустить две карты в разных валютах на одно физ лицо
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Вів 09 лип, 2019 00:08
mustbe написав: clientage написав:
150К/90дн еще можно
Я всё же попробую 150к/мес.
Выгонят - значит выгонят, невелика потеря )
Ну до 150к в місяць може і не виженуть... Але не факт, не факт... Потім можуть вздрючити в кінці року - тільки уже на 1.5 мУльйони
Уже таке проходили...
Формально причиною для активації їх фінмону може бути перевищення суми в 150к за будь-який з 30 днів, який їм встрелить обрати. Тому якщо Ви прогнали 150к за останні 10 днів червня і 150к за перші 10 днів липня - то у Анни Горбенко буде дуже сильне збудження і з Вас витребують документи на 300к. З практично гарантованим викиданням з банку, як шкодливого кошеняти... Правда, зараз мумба свиноту практично винищила як клас, може їх і попустить до пори до часу...
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Nighthawk
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Додано: Вів 09 лип, 2019 06:18
хуторянка написав:
Почитав тарифы так и не поняла можно ли выпустить две карты в разных валютах на одно физ лицо
Можно, хоть 3
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qwe_ua
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Додано: Вів 09 лип, 2019 06:29
guntherhouse777 написав:
Там на депо карту только одно бесплатное действие в месяц по п2п - либо вход, либо выход.
Потом-мзда, кажется 1% мин.5 грн.
Откуда дровишки ? Не вижу в тарифах этого ограничения
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mustbe
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Додано: Вів 09 лип, 2019 07:30
Если кому интересно, то валютную депозитную карту по сроку перевыпустили во всекарту.
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qwe_ua
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Додано: Вів 09 лип, 2019 08:33
qwe_ua написав:
Если кому интересно, то валютную депозитную карту по сроку перевыпустили во всекарту.
А как будет с древним Пакетом "Со сливками"?
Када/как его перевыпустят на всеКарту?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:41
tarasum написав:
Всекарта багато плюсів,а депозитного пакету толку ніякого ((( тас закрив безплатні переводи,що пумб буде резервом)))
Які переваги?
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Додано: Вів 09 лип, 2019 09:54
clientage написав:А как будет с древним Пакетом "Со сливками"?
Када/как его перевыпустят на всеКарту?
Когда придёте.
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qwe_ua
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Додано: Вів 09 лип, 2019 10:10
qwe_ua написав:
clientage написав:А как будет с древним Пакетом "Со сливками"?
Када/как его перевыпустят на всеКарту?
Когда придёте.
Ну т.е. +2г ещё терпит
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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