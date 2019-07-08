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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2284228522862287

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 774
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
191
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
113
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
206
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
182
Всього голосів : 774
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:21

Re: ПУМБ

  qwe_ua написав:Можно, хоть 3

Мені сказали, що 3-тя 50грн
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:23

Re: ПУМБ

chipmunk написав:
  qwe_ua написав:Можно, хоть 3

Мені сказали, що 3-тя 50грн
К одному счету, вероятно. К каждой валюте депозита давали счёт и карту.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:28

  qwe_ua написав:
chipmunk написав:
  qwe_ua написав:Можно, хоть 3

Мені сказали, що 3-тя 50грн
К одному счету, вероятно. К каждой валюте депозита давали счёт и карту.

Ну и 1я допка к каждому нашару -- эт и я вычитал в тарифах, т.е. таки 2 карты к каждому счету нашару. Ну норм
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 12:30

Re: ПУМБ

Депо нема. Тільки дві всекарти.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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